Palamut bolluğu Samsun pazarlarını hareketlendirdi

Sezon açılışı ve fiyat düşüşü:

Samsun'da Karadeniz palamut sezonu 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek açıldı. İlk gün adedi 150 TLden satılan ve 400 gramdan başlayan palamutlar, izleyen günlerde hızla ucuzladı; dün 100 TL, bugünse 80 TL olarak raflarda yer alıyor.

Pazarda çeşitlilik ve kilo fiyatları:

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar palamut başta olmak üzere mezgit, barbun, istavrit ve çinakop gibi mevsim balıklarına ilgi gösteriyor. Satıcılar, hamsi, barbun ve mezgidin kilosunu 100 TL, istavritin kilosunu ise 80 TL olarak belirtiyor.

Satıcı ve tüketici değerlendirmeleri:

Satıcı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını belirterek palamut tanesinin 80 TL olduğunu, dört tane alındığında toplamın 300 TLye geldiğini ve böylece tanesinin 75 TLye düştüğünü söylüyor. Köse, palamutların küçümsenecek kadar küçük olmadığını, 400 gramdan başladığını ve mazot fiyatlarına göre balık fiyatlarının halen ucuz olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar da güncel ekonomik koşullara göre fiyatları uygun buluyor; bazıları palamut adedinin daha da bollaşması durumunda 50 TL'ye kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

KARADENİZ’İN BALIK AMBARI SAMSUN’DA İLK GÜN 150 TL’DEN SATILAN 400 GRAMDAN BAŞLAYAN PALAMUTLARIN TANESİ 80 TL, ÇOKLU ALIMLARDA İSE 75 TL’DEN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR.