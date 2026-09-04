Dolar 48,2311 -0,38%
Euro 56,2929 -0,02%
Bist 13.953,30 +0,15%
Altın Gram 7.004,66 -0,50%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 94,99 -0,55%
--°

Palamut bolluğu Samsun pazarlarını hareketlendirdi

Samsun pazarlarında palamut bolluğu fiyatları düştü; 1 Eylül'de 150 TL olan adet fiyatı bugün 80 TL, çoklu alımlarda 75 TL'ye kadar geriledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu Samsun pazarlarını hareketlendirdi

Sezon açılışı ve fiyat düşüşü:

Samsun'da Karadeniz palamut sezonu 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek açıldı. İlk gün adedi 150 TLden satılan ve 400 gramdan başlayan palamutlar, izleyen günlerde hızla ucuzladı; dün 100 TL, bugünse 80 TL olarak raflarda yer alıyor.

Pazarda çeşitlilik ve kilo fiyatları:

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar palamut başta olmak üzere mezgit, barbun, istavrit ve çinakop gibi mevsim balıklarına ilgi gösteriyor. Satıcılar, hamsi, barbun ve mezgidin kilosunu 100 TL, istavritin kilosunu ise 80 TL olarak belirtiyor.

Satıcı ve tüketici değerlendirmeleri:

Satıcı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını belirterek palamut tanesinin 80 TL olduğunu, dört tane alındığında toplamın 300 TLye geldiğini ve böylece tanesinin 75 TLye düştüğünü söylüyor. Köse, palamutların küçümsenecek kadar küçük olmadığını, 400 gramdan başladığını ve mazot fiyatlarına göre balık fiyatlarının halen ucuz olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar da güncel ekonomik koşullara göre fiyatları uygun buluyor; bazıları palamut adedinin daha da bollaşması durumunda 50 TL'ye kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

KARADENİZ’İN BALIK AMBARI SAMSUN’DA İLK GÜN 150 TL’DEN SATILAN 400 GRAMDAN BAŞLAYAN PALAMUTLARIN...

KARADENİZ’İN BALIK AMBARI SAMSUN’DA İLK GÜN 150 TL’DEN SATILAN 400 GRAMDAN BAŞLAYAN PALAMUTLARIN TANESİ 80 TL, ÇOKLU ALIMLARDA İSE 75 TL’DEN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya pazarlarında güven terazisiyle tartışmalar yerine kontrol dönemi başladı
images

Sivas'ta iş dünyası KOSGEB ile destek ve dönüşümü konuştu
images

Hibe desteği dijitalleşti: engelli ve eski hükümlüler için 2026 5. dönem başvuru...
images

Şahinbey üreticilere 2 bin ton gübre desteğiyle ekim hazırlığını güçlendiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği

Uşak'ta zabıta haftası programında Hatice Terekeci Özkan personelle buluştu

Sokakta dinleyen vali: Uşak'ta vatandaşlarla doğrudan görüşme yaptı

Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı