Sıfır kilometre Chery TIGGO 8 Pro’da boya, su ve çürümeler sürücünün güvenini sarstı

Olayın başlangıcı ve ilk şikâyetler:

Rize'de yaşayan 32 yaşındaki Hasan Gültepe, 2024 yılının Mart ayında yetkili bayiden sıfır kilometre olarak aldığı Chery TIGGO 8 Pro'da zamanla bir dizi kusur fark etti. Gültepe, kullanımı sırasında ilk olarak kaputta boya atması ve kabarmalar gördüğünü belirtti ve durumu yetkili servise bildirdi.

Gültepe ayrıca aracın tavan kısmından su aldığını söyleyerek bayiden birebir değişim talebinde bulundu. Ancak bayilik ve Chery genel merkezi bu talebe olumlu yanıt vermeyip yalnızca onarım sürecini başlattı.

Onarım sırasında ortaya çıkan gizli çürümeler:

Kaput onarımı amacıyla servise bırakılan araçta inceleme devam ederken, tavan döşemeleri söküldüğünde tavan sacında paslanma ve çürümeler tespit edildi. Ardından bagaj tabanında da paslanmaların olduğu kayıtlara geçti. Servis kayıtlarında sunroof fitilinde açıklık nedeniyle su alınması, fitilin değiştirildiği; tavan ve bagajdaki paslı bölgelerin boyanarak giderildiği yer aldı.

Gültepe, aracın servis raporunda tüm kusurların kayıt altına alındığını ancak genel merkezin ne araç değişimini ne de 400-500 bin lirayı bulan değer kaybı talebini karşılamadığını söyledi. Gültepe, telefonla defalarca aramasına rağmen geri dönüş alamadığını belirtti.

sürücünün güven endişesi ve talepler:

Gültepe, «Sıfır araçta bu kadar sorunun bir anda ortaya çıkması firmaya olan güvenimizi sarsmakta. Kullanıcı olarak artık kendimi bu arabayı güvenli bir şekilde kullanırken hissetmiyorum» ifadelerini kullandı. Aracın 2 yıllık ve 50.000 kilometrede olduğuna dikkat çekti.

Aracın tamir edilmesine rağmen değerin düşeceğini ve aracını satmaya kalktığında yaklaşık 400-500 bin lira seviyesinde bir değer kaybı olacağını söyleyen Gültepe, bu nedenle ya değişim ya da değer kaybının tazmini talep ediyor. Ancak yetkili kişilerle görüşemediği için sürecin ilerlemediğini aktardı.

Şikâyetin yetkili servis kayıtlarına geçirilmiş olmasına karşın, başvuru sahibinin değişim ve tazminat taleplerine ilişkin genel merkezden net bir cevap alamaması dikkat çekiyor. Gültepe'nin yakın takibi ve servis raporları, aracın birden fazla noktada ayıplı olduğunu işaret ediyor ve mağduriyetin teknik kayıtlarla desteklendiğini gösteriyor.

RİZE'DE SIFIR KİLOMETRE ALDIĞI CHERY TIGGO 8 PRO MARKA ARACINDA BOYA ATMASI, SU SIZINTISI VE GİZLİ ÇÜRÜMELER TESPİT EDİLDİ