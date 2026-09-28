Çankaya'da spor salonu önünde çatışma: silah sesleri kamerada

Çankaya'da silahlı çatışma ve güvenlik kamerası görüntüleri

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak adresinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, spor salonu devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Taner Aksoy (37) hayatını kaybederken, Kenan B. (31) yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre taraflar önce telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Taner Aksoy, Kenan B. ve Bahattin Ş. (37) otomobille spor salonunun önüne geldi. Salonun yeni sahibi Halil T. (41), park halindeki cipin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile araçtan inen kişilere ateş açtı. Diğer tarafın tabancayla karşılık vermesi sonucu kısa süreli ve yoğun bir silahlı çatışma yaşandı.

Görüntülerde neler görülüyor:

Spor salonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobille gelen üç kişinin salon önüne geliş anı, Halil T.'nin ciptan pompalı tüfeği çıkararak ateş açması ve ardından karşılıklı silah seslerinin duyulması yer alıyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin panik yaşadığı ve olay yerinde hareketliliğin arttığı da görülüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ÇANKAYA İLÇESİNDE DÜN 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGADA TARAFLARIN BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.