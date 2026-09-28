Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza ayrıntıları
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abuzer P. yaralandı.
Kaza ve müdahale:
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
soruşturma devam ediyor:
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz belirlenemedi.
ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
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