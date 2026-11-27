Çankırı proje ağı kapsamında eğitim tamamlandı

Çankırı’da Valilik koordinasyonunda yürütülen 'Çankırı Proje Ağı' çalışması kapsamında düzenlenen 'Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimi 25-27 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Programa Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) bünyesindeki CFCU Akademi uzmanları tarafından verilen derslere, kentteki 21 farklı kurumdan 30 kamu personeli katıldı ve eğitim sonunda sertifikaları il protokolü tarafından verildi.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Toplam 18 saat süren programda proje yönetiminin temel ilkeleri ile yöntemleri uygulamalı çalışmalarla ele alındı. Eğitim kapsamında proje fikrinden uygulamaya kadar takip edilmesi gereken adımlar, paydaş analizi, SWOT değerlendirmesi, sorun tespiti, kapsam oluşturma, iş takvimi ve maliyet hesabı gibi konular detaylandırıldı. Amaç, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek ilde ortak bir proje kültürü oluşturmak olarak açıklandı.

katılımcıların yetkinlik kazanımı ve protokolün değerlendirmesi:

CFCU Akademi Başkanı Senem Tunaboylu Sert eğitimde, 'Normalde kişiler ya da kurumlar bir işe başlarken proje fikrinin heyecanıyla yola çıkarlar. Ancak süreç ilerledikçe ortaya çıkan, hesaba katılmamış detaylar ve karşılaşılan problemler, zamanla bu heyecanın yerini kaygıya bırakmasına neden olur. Biz bu eğitim süresince, bir fikri somut bir projeye dönüştürürken izlenmesi gereken adımları ele aldık. Öncelikle güçlü ve zayıf yönlerimizi doğru analiz etmeyi, fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi, ardından paydaşlarımızı belirleyip sürece dahil etmeyi, problemin kök nedenlerine inerek doğru bir kapsam oluşturmayı ve tüm bunların sonucunda gerçekçi bir iş takvimi ile maliyet hesabına ulaşmayı inceledik. Bu sayede, süreç ilerlerken daha sağlıklı bir proje tasarımı yapmanın ve ardından daha kolay bir uygulama aşamasına geçmenin yollarını birlikte görmüş olduk' dedi.

Programda söz alan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ise, 'Buradaki 30 arkadaşımız da bizim için çok kıymetli. Çankırı Proje Ağı’nı bundan yaklaşık 5-6 ay önce bir fikir olarak ortaya çıkardık. Temel amacımız; ilimizde ilgili kurumların yürüttüğü projeleri bir araya getirerek, az önce hem başkanımızın hem de akademi başkanımızın vurguladığı gibi ortak bir proje kültürü oluşturmak. Yapılan tüm çalışmaların belli bir kültür ve kurumsal yapı altında yürütülmesi bence çok değerli' ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DA, VALİLİK KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "ÇANKIRI PROJE AĞI" ÇALIŞMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ" EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 30 KAMU PERSONELİNE SERTİFİKALARI VERİLDİ.