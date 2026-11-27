Topluluk tanıtım günleri kampüste gerçekleşti:

Antalya Belek Üniversitesi'nde düzenlenen Topluluk Tanıtım Günleri, öğrencilerin yoğun katılımıyla üniversite kampüsünün bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini tanıtmayı ve yeni üyelerle buluşmayı amaçladı.

Stantlar ve topluluk tanıtımları:

Üniversite bünyesindeki çeşitli öğrenci toplulukları stant açarak yıl içinde planladıkları etkinlikler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Topluluk temsilcileri, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak ilgilenenleri faaliyetlere davet etti ve katılımı artırmayı hedefledi.

İkramlar, müzik ve ziyaretler:

Etkinlik alanında katılımcılara pizza ve Alman kurabiyesi ikram edildi. Ayrıca alanda bulunan enerji içeceği ekibi de öğrencilerle bir araya gelerek ikramlarda bulundu. Gün boyu süren müzik etkinlikleri kampüste hareketli bir atmosfer oluşturdu.

Etkinliği, Antalya Belek Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organize etti ve etkinlik boyunca kampüs yaşamının canlanmasına katkı sağlandı.

Yetkili ziyaretleri ve öğrenci buluşmaları:

Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İlker Tuncay ile Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu etkinlik alanını ziyaret ederek topluluk stantlarını gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Ünlü de etkinliğe katılarak öğrenci topluluklarını ziyaret etti.

Etkinliğin amaçları ve beklenen etkiler:

Topluluk Tanıtım Günleri, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi, ilgi alanlarına uygun topluluklarla buluşmalarını sağlamayı ve kampüs yaşamını hareketlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik, üniversite içi dayanışmayı güçlendirirken toplulukların görünürlüğünü artırdı ve yeni katılımlar için zemin hazırladı.

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN TOPLULUK TANITIM GÜNLERİ, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI FAALİYETLERİNİ TANITIRKEN, ÇEŞİTLİ İKRAMLAR VE MÜZİK ETKİNLİKLERİYLE KAMPÜSTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.