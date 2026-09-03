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Köşk'te müdürler 2026-2027 için yol haritası çizdi

Köşk'te bir araya gelen okul müdürleri 2026-2027 hazırlıklarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamasını ve eğitimde kalite artırma çalışmalarını ele aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köşk'te müdürler 2026-2027 için yol haritası çizdi

Köşk'te müdürler kurulu toplandı:

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilçedeki okul müdürleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde bir araya geldi. Toplantıda yeni döneme yönelik hazırlıklar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve okulların ihtiyaçları ele alındı.

Gündemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vardı:

Oturumda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanmasına dair değerlendirmeler yapıldı. Müdürler, modelin okullara yansımaları, uygulanacak yöntemler ve izleme-değerlendirme süreçleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş başkanlığındaki toplantı sonrasında Sarıbaş yeni eğitim öğretim yılının ilçeye, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantıda ayrıca okulların ihtiyaçlarının tespiti ve eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik somut adımların planlanması kararlaştırıldı.

AYDIN&#039;IN KÖŞK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ BİR ARAYA GELİRKEN...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ BİR ARAYA GELİRKEN, YENİ DÖNEME YÖNELİK HAZIRLIKLAR, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VE EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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