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Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan G.K., canlı yayın sırasında polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Olayın gelişimi:

31 Temmuz Cuma günü Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde gerçekleşen operasyonda, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği tarafından aranan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan araştırmada, hakkında çeşitli mahkemelerce verilen ve kesinleşen 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.K. (33)'nin bir adreste yaşadığı belirlendi.

Polis ekipleri şüphelinin bulunduğu evi takibe aldı. Bu sırada G.K., sanal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. Canlı yayın sürerken kapı çalınca G.K. kapıya yöneldi ve 'Kim o' diye seslendi. Yayına katılanlardan biri 'Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem' diyerek uyarıda bulundu. Bu anlar da canlı yayında izlendi.

Yakalanma anı:

G.K. kapıyı açmasının ardından ekipler içeri girerek kadını gözaltına aldı. Gözaltı anı ve ekiplerin eve giriş görüntüleri canlı yayın sırasında kayda geçti. Telefonu yere düşen G.K., cihazını aldıktan sonra yayını sonlandırdı ve emniyete götürüldü.

Suç kayıtları ve yargı süreci:

Emniyetteki işlemler sırasında G.K.'nın çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 215 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Kayıtlarda, İstanbul, Bursa ve İzmir'deki çeşitli mahkemelerce verilen kararlar uyarınca; elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçlarından arandığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENLER’DE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 64 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 215 SUÇ KAYDI BULUNAN G.K (33), SANAL...

ESENLER’DE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 64 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 215 SUÇ KAYDI BULUNAN G.K (33), SANAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPARKEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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