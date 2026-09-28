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Çardak'ta Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen yeğeni tarafından vurularak öldü

Osmaniye Çardak'taki Farabi Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, okulda yeğeni A.B. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çardak'ta Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen yeğeni tarafından vurularak öldü

Olayın özeti:

Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, okul içinde silahla vuruldu. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğretmenin yeğeni A.B. olduğu kaydedildi.

Müdahale ve tespit:

Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmet Bilgili'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimlik ve yer bilgisi:

Olay, merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesinde gerçekleşti; mağdurun adı Mehmet Bilgili, şüpheli ise A.B. olarak kayıtlara geçti.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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