Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6931 -0,09%
Bist 12.596,40 -2,35%
Altın Gram 6.533,09 -3,99%
EUR/USD 1,1368 -0,23%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde metruk evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'taki metruk evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde metruk evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde metruk evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerindeki boş ve kullanılmayan bir metruk evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi girişe kapattı ve ekip çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın etki tespitine yönelik soruşturma başlattıklarını bildirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE METRUK EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE METRUK EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis
images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi