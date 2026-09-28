Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde metruk evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerindeki boş ve kullanılmayan bir metruk evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi girişe kapattı ve ekip çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın etki tespitine yönelik soruşturma başlattıklarını bildirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE METRUK EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.