Kaza detayı:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana gelen kazada, 19 AGY 250 plakalı motosikleti süren M.E.C. ile arkasındaki yolcu İ.K., 19 AET 749 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö. ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düştü. Her iki kişi de olay yerinde yaralanarak hareket etmekte zorluk yaşadı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereden çıkardıkları yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra her iki yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olay nedeniyle Atalay Sokak'ta kısa süreli trafik akışı etkilendi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ VE YOLCU, YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKTEN DEREYE DÜŞTÜ. YARALANAN SÜRÜCÜ VE YARALI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN DEREDEN ÇIKARTILDI.