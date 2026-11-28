saha çalışmaları kapsamı:

Tunceli Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent içi ulaşımı daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirmek için hafta sonu da sahada çalışıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolu güzergâhında yapılan imalatlar ile birlikte, sahadaki ihtiyaçlara yönelik olarak stabilize malzeme stoklama faaliyetleri sürdürülüyor.

yol güvenliği ve altyapı müdahaleleri:

Kent genelinde trafik düzeni ve görünürlüğü artırılmasına yönelik olarak kasislerin boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı yürütülen diğer çalışmalar arasında yağmur suyu hatları ile mazgal yapım ve bakım faaliyetleri bulunuyor; bu çalışmalar sahadaki önceliklere göre planlanıp uygulanıyor.

çalışma takvimi ve hedefler:

Belediye yetkilileri, saha ekiplerinin belirlenen program dâhilinde çalışmaları sürdüreceğini ve kent içi ulaşımın kolaylaştırılmasının yanı sıra yaşam alanlarının düzenlenmesine öncelik verildiğini bildirdi. Haftasonu mesaisiyle yürütülen işler, günlük ihtiyaçları karşılamayı ve altyapının sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

TUNCELİ’DE HAFTA SONU DA ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR