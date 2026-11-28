Konya'da kavşakta çarpışma

Konya'nın merkezinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, M.Y. (56) yönetimindeki 42 ASV 343 plakalı beton mikseri, Emniyet Müdürlüğü istikametinden sanayi yönüne doğru ilerlerken Şehit Burak Boz Caddesi kesişimine geldi. Kavşak içinde diğer araçlara yol vermek amacıyla duraklayan mikserin arkasına aynı yönde seyir eden A.B. (67) idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı.

Yaralı ve müdahale:

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme yaptı; trafik kısa süreli aksadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

KONYA’DA BETON MİKSERİ İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.