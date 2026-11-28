Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz ve üç arkadaşı, Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında bulunan Atatürk Barajı kıyısına balık tutmak için gitti. Grup, yemleme botunu almak amacıyla Gürbüz'ün suya girmesinin ardından bir süre sonra onu kaybetti.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olayın ardından bölgedeki tanık ifadeleri ve arkadaşlarının beyanları doğrultusunda arama çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri görev aldı. Dalgıç ekiplerinin suda yürüttüğü aramalar saatlerdir devam ediyor ancak henüz Ramazan Gürbüz'e ulaşılamadı.

Yetkililer, arama çalışmalarının koordineli biçimde sürdüğünü ve sürecin takibi için gerekli ekipman ile personelin sahada bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak adli ve idari yönden soruşturma başlatıldı.

SAATLERDİR YAPILAN ÇALIŞMALARA RAĞMEN RAMAZAN GÜRBÜZ’E ULAŞILAMADI. DALGIÇ EKİPLERİNİN SUDA YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.