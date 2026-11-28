kaza ayrıntıları:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Hasan Ali Ercan Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı yönünü birleştiren kavşakta trafik kazası meydana geldi. Kavşağa çıkan yolda bir otomobile sol yan kapıdan çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü.

müdahale ve yaralanan:

Olay sonrası gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve bölgeye sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; durumuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada 1 yaralı olduğu bildirildi.

trafik ve güvenlik:

Kaza nedeniyle Hasan Ali Ercan Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve ekipler yolu güvenli hale getirdi. Yetkililer, kavşakta ilerleyen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve olayla ilgili kontrollü trafik yönlendirmesi yapıldı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ HASAN ERCAN CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLE YANDAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.