Çarşamba'da yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla başladı

Çarşamba'da yeni dönem şöleni

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir'in katıldığı törenle başladı. Açılış, Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve törende binlerce öğrenci, öğretmen ile veli yer aldı.

tören programı ve konuşmalar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Program kapsamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Yapılan konuşmalar, eğitime verilen önemin vurgulanması ve başarılı bir yıl temennisine odaklandı.

ilk zil ve sınıflara dönüş:

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, öğrencilerle birlikte yeni dönemin ilk zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı resmen başlamış oldu.

Tören, Çarşamba'da yeni dönemin heyecanını yansıttı; katılımcılar arasında gözlenen coşku ve beklentiyle öğrenciler derse başladı.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYMAKAM SAĞLAM'IN ZİLİYLE BAŞLADI