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Siirt'te eğitim yılı Mehmetçik İlkokulu'ndaki törenle açıldı

Siirt’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Mehmetçik İlkokulu’ndaki programla ve İlköğretim Haftası ile başladı; kentte 5 bin 91 öğretmen, 92 bin 300 öğrenci ve 567 okul ile eğitim başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Siirt'te eğitim yılı Mehmetçik İlkokulu'ndaki törenle açıldı

Siirt'te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle başladı

Siirt’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası, Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen programla başladı.

Törene katılanlar:

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeni dönemin boyutları:

Siirt’te yeni eğitim-öğretim yılı 5 bin 91 öğretmen ve idareci, 92 bin 300 öğrenci ve 567 okul ve eğitim kurumu ile başladı.

Programda yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

SİİRT&#039;TE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE İLKÖĞRETİM HAFTASI, MEHMETÇİK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN...

SİİRT'TE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE İLKÖĞRETİM HAFTASI, MEHMETÇİK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMLA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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