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Melikgazi'de 'MEGA' göreve başladı: belediyenin insansı asistanı hizmete alındı

Melikgazi Belediyesi'nin 'MEGA' adlı insansı robotu göreve başladı; vatandaşları yönlendirecek, zabıta denetimi yapacak, öğrencilere eğitim sağlayacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Taylan Polat

Melikgazi'de 'MEGA' göreve başladı: belediyenin insansı asistanı hizmete alındı

melikgazi'nin yeni robotu göreve başladı:

Melikgazi Belediyesi, akıllı belediyecilik adımlarına bir yenisini ekleyerek ismi 'MEGA' konulan insansı robotu hizmete aldı. Belediyede vatandaşları yönlendirme, çağrı merkezi ve yüz yüze danışma hizmetlerini destekleme görevleriyle göreve başlayan robot, gerektiğinde zabıta olarak da denetim yapabilecek şekilde programlandı.

Robotun teknik yapısı, belediyenin hedeflediği uygulama çeşitliliğini gösteriyor: ayaklarının üzerinde 360, diğer bileşenlerde 240 adet dönebilen 27 adet motoru bulunan MEGA, denge sağlayıcı sistemle ayakta kalabiliyor. İçinde mekaniğini ve yazılımını yöneten 2 adet bilgisayar barındırıyor; yüz kısmındaki kamera aracılığıyla anlık görüntü alıp yorumlama, haritalandırma sonrası ortamı öğrenme ve verilen görevleri yerine getirme yetenekleri bulunuyor. Cihazın çalışma süresi de belediye tarafından paylaşılan verilere göre 45 dakikalık şarjla yaklaşık 2 saat kullanım sağlıyor.

belediye hizmetlerinde kullanım ve eğitim amaçlı roller:

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MEGA ile belediyenin birçok hizmetini robotu eğiterek yerine getirebileceklerini belirtti. Başkan Palancıoğlu, daha önce şehrin sanayi ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak Havacılık Lisesi'ni kurduklarını ve şimdi teknoloji lisesi çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Palancıoğlu, akıllı belediyecilik kapsamında çağrı merkezi asistanlarıyla başlanan yapay zeka uygulamalarının şimdi fiziksel bir asistanla destekleneceğini dile getirdi.

Başkanın aktardığına göre MEGA, gündüz gelen vatandaşların hangi birimde işlerinin çözüleceğini yönlendirecek; akşam ve hafta sonlarında ise çağrı merkezindeki yapay zeka asistanlarını tamamlayıcı rol üstlenecek. Ayrıca belediye, robotun lise ve üniversite öğrencileri ile ortaokul öğrencilerinin erişimine açılmasını, yazılım eğitimi ve uygulamalı çalışmalarla gençlerin robotu kendilerinin eğitmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

güvenlik ve afet uygulamalarında potansiyel kullanım:

Palancıoğlu, MEGA ve benzeri robotların ileri uygulamalarda da değerlendirilebileceğini belirtti: insan hayatının risk altında olduğu operasyonlarda robotların kullanımı öne çıkıyor. Başkan, örnekler vererek "bir bomba imha ekibi olarak robotları kullanabiliriz", "bir kavgayı ayırmada kullanabiliriz" ifadelerini kullandı. Ayrıca koku sensörleri ve diğer algılayıcılarla donatıldığında kayıp kişilerin bulunması veya narkotik aramalar gibi görevlerde de robotların devreye alınabileceğini anlattı.

Afet senaryolarına ilişkin değerlendirmesinde Palancıoğlu, deprem gibi acil durumlarda robotların insanların can riski olmadan arama, tespit ve keşif yapabileceğini söyledi. Belediye, MEGA'yı yaklaşık bir aydır eğitiyor ve bu yatırımı altyapı hazırlığının ilk adımı olarak görüyor; ilerleyen dönemde farklı robot ve uygulamalarla projenin genişletilmesi planlanıyor.

Son olarak belediye, teknoloji atölyeleri ve planlanan teknoloji lisesiyle gençleri bu ekosisteme dahil ederek nitelikli ve liyakatli bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor. MEGA'nın göreve başlaması, belediyenin akıllı hizmetlere ve eğitim odaklı teknoloji yatırımlarına verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN VE İSMİ &quot;MEGA&quot; OLAN İNSANSI ROBOT, BELEDİYEDE İŞE...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN VE İSMİ "MEGA" OLAN İNSANSI ROBOT, BELEDİYEDE İŞE BAŞLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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