Yeni çorap sistemi huzursuz bacaklar sendromu için BARÜ ve YTÜ ortaklığıyla tescillendi

BARÜ ve YTÜ ortaklığında geliştirilen çorap sistemi faydalı model tescili aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğinde geliştirilen yenilikçi çorap sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model olarak tescillendi. "Huzursuz Bacaklar Sendromunda Farklı Kombinasyonlarda Basınç, Vibrasyon ve Transkütan Elektrik Uyarımı Yapan Çorap Sistemi" adıyla kayıt altına alınan buluş, üç farklı uyarım yöntemini giyilebilir bir platformda birleştiriyor.

Projeyi BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel, Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Prof. Dr. Derya Karadeniz ve Merve Aktan Süzgün geliştirildi. Sistem, huzursuz bacaklar sendromuna yönelik alternatif ve entegre bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

Sistemin çalışma prensibi:

Sistemde alt bacak üzerine yerleştirilebilen titreşim motorları ve IMU sensörleri bulunuyor. Çorabın alt bacağı kavrayacak şekilde tasarlanmış lastik manşet içerisine hava gönderen elektrikli hava pompası, bacak üzerinde kontrollü bir basınç oluşturuyor ve bu basınç basınç sensörü ile ölçülüyor. Titreşim motorları ve TENS (transkütan elektriksel sinir stimülasyonu) elemanları, hasta şikâyetlerine göre hekim tarafından belirlenen noktalara yerleştirilebiliyor.

Kontrol, sınıflandırma ve kayıt:

IMU sensörlerinden gelen hareket verileri kontrolcü tarafından otomatik olarak işleniyor; hareketlerin frekans ve periyotları hesaplanarak periyodik veya non-periyodik biçimde sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre sistem hastaya basınç, vibrasyon veya transkütan elektriksel uyarım gönderiyor. Ayrıca çorap, bacak hareketlerindeki değişimleri gözlemleyip kayıt altına alarak uygulamanın etkisini takip edebiliyor.

Geliştirmenin tescillenmesini değerlendiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜRKPATENT tarafından faydalı model tescili alınmasından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ve proje ekibini tebrik etti. Rektör, BARÜ'nün bilimsel bilgi ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

BARÜ ORTAKLIĞINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SİSTEM TESCİLLENDİ