Arda Güler'in frikiği ve Espi'nin son vuruşu real madrid'e galibiyeti getirdi

maç özeti:

İspanya LaLiga 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti. Hakem Jesus Gil Manzano yönetiminde geçen mücadelede milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de yer aldı ve maçın ilk yarısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

goller ve önemli anlar:

25. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Arda'nın şutunda top önce direğe, ardından kaleci Dituro'nun eline çarparak filelerle buluştu. Sekiz dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Valverde'nin pasına hareketlenen Diomande, ceza sahasına yerden bir orta yaptı; Mbappé tek vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda teknik direktör Mourinho, 68. dakikada Arda Güler yerine Bellingham'ı oyuna aldı. Ev sahibi ekip 71. dakikada Osorio ile farkı bire indirdi, ardından 83. dakikada Nino beraberliği sağladı. Madrid cephesinde yapılan forvet değişiklikleriyle Carlos Espi ve Endrick oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 90+1'de Bellingham'ın sol kanattan getirdiği topu ceza sahasında Mbappé Espi'ye çıkardı; genç oyuncu boş kaleye vurarak maçın skorunu belirledi.

istatistikler ve tabloya etkisi:

Maçı bir gol bir asistle tamamlayan Mbappé, LaLiga'da 6 maçta 7. golüne ulaştı. Arda Güler ise maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrılarak ligde 5. galibiyetini aldı ve puanını 15'e yükseltti.

Elche'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, takım 2 puanla son sırada yer alıyor. Mourinho'nun öğrencileri bir sonraki olarak 20 Eylül Pazar günü Madrid derbisine çıkacak.

KYLİAN MBAPPE - ARDA GÜLER