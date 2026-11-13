Çatı katında ölü bulunan genç Çaycuma'da son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ortaya çıkışı:
Velioğlu köyü Çarşambalı Mahallesi’nde ikamet eden Atakan Enes Çarşambalı (30), 1 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alınamıyordu. Önceki gün yürütülen arama çalışmalarında, gencin evinin çatı katında hareketsiz halde bulunduğu belirtildi.
Yapılan kontrollerde Çarşambalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Cenaze töreni:
Bugün düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri ve yakınlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kılınan cenaze namazıın ardından Atakan Enes Çarşambalı dualarla toprağa verildi.
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE 1 KASIM'DAN İTİBAREN HABER ALINAMAYAN VE EVİNİN ÇATI KATINDA ÖLÜ BULUNAN 30 YAŞINDAKİ ATAKAN ENES ÇARŞAMBALI, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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