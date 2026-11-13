Ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu, bölgede trafik yoğunluğu oluştu

kaza yerinde yaşananlar:

Olay, saat 15.00 civarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ters döndü.

Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

müdahale ve trafik etkisi:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç kaldırılıp yol güvenliği sağlanana kadar güzergâhta trafik akışında yavaşlama ve yoğunluk yaşandı.

Bölgede sürücülerin dikkatli olması, yetkililerin yönlendirmelerine uyması trafik akışının normale dönmesinde önemli rol oynadı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE E-5 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİ YAN YOLDA BARİYERLERE ÇARPARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI. KAZA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU.