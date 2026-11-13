Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu, bölgede trafik yoğunluğu oluştu

E-5 Karayolu'nda Küçükçekmece yan yolda bariyerlere çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu; kaza, trafikte yoğunluğa neden oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 16:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu, bölgede trafik yoğunluğu oluştu

kaza yerinde yaşananlar:

Olay, saat 15.00 civarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ters döndü.

Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

müdahale ve trafik etkisi:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç kaldırılıp yol güvenliği sağlanana kadar güzergâhta trafik akışında yavaşlama ve yoğunluk yaşandı.

Bölgede sürücülerin dikkatli olması, yetkililerin yönlendirmelerine uyması trafik akışının normale dönmesinde önemli rol oynadı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE E-5 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİ YAN YOLDA BARİYERLERE ÇARPARAK TERS DÖNEN...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE E-5 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİ YAN YOLDA BARİYERLERE ÇARPARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI. KAZA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü
images

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı
images

Tek bıçak darbesiyle ölen erkeğin davası: sanığa haksız tahrik indirimiyle 15 yı...
images

Ordu’da aranan 81 hükümlü jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor