Malatya'da enkaz kaldırma bitti: helikopter parçaları tıra yüklendi

kaza ve ilk müdahale:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
enkaz kaldırma ve taşınma:
Bölgede başlatılan enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi. Helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular ekiplerce toplandı; toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşınıyor.
arama, tarama ve süreç:
Ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Çalışmalar, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve delil koruma önlemleri eşliğinde yürütülüyor.
MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ENKAZ KALDIRMA, ARAMA VE TARAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.
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