Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Malatya'da enkaz kaldırma bitti: helikopter parçaları tıra yüklendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy'de S-70 tipi helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bölgede enkaz toplanıp parçalar tıra yüklendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da enkaz kaldırma bitti: helikopter parçaları tıra yüklendi

kaza ve ilk müdahale:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

enkaz kaldırma ve taşınma:

Bölgede başlatılan enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi. Helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular ekiplerce toplandı; toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşınıyor.

arama, tarama ve süreç:

Ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Çalışmalar, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve delil koruma önlemleri eşliğinde yürütülüyor.

MALATYA&#039;NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ENKAZ KALDIRMA, ARAMA VE TARAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siber suç ağında 472 milyon liralık işlem tespit edildi, bir kişi tutuklandı
images

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü
images

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı
images

Tek bıçak darbesiyle ölen erkeğin davası: sanığa haksız tahrik indirimiyle 15 yı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor