Pişman olduğunu savundu, mağdur cezasını istedi: Mudanya davası sürüyor

Duruşmada savunma ve mağdur talepleri:

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Sait E., mahkeme huzurunda pişmanlık beyanında bulundu. Müşteki M.E. ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını tekrarladı ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi de benzer şekilde, sanığa herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi. Duruşmaya müşteki, müdafi avukatlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Sanığın savunması:

Savunmasında öldürme kastı olmadığını ileri süren Sait E., "Ben deli değilim. Geçen celse bazı şeyleri ifade edemedim. Öldürmek isteseydim çok rahat öldürebileceğim yerler varken, kamera kaydının olmadığı, tanıkların bulunmayacağı bir yerde yapmak varken neden markette öldüreyim? Ben markete kendisiyle konuşmak için gitmiştim ancak kendisi beni görüp bağırdığı için bir anlık korkuyla hareket ettim" dedi. Bu sözler mahkeme ve taraf avukatları arasında tartışma yarattı.

Mahkeme heyeti, dosyada eksiklikler olduğuna dikkat çekerek soruşturmanın tamamlanması için duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi:

Olay, 4 Kasım 2025'te Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette kasiyer olarak çalışan 31 yaşındaki M.E. ile boşandığı eşinin tartışması büyüdü. İddialara göre Sait E., yanında getirdiği bıçakla eski eşini yaraladı.

Ağır yaralanan M.E., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu'na giderek polisi aradı ve eski eşini bıçakladığını söyleyip teslim olmak istediğini bildirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davanın bir sonraki duruşmasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi bekleniyor ve tarafların talepleri mahkemece tekrar değerlendirilecek.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇALIŞTIĞI MARKETTE BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN TUTUKLU SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. DURUŞMADA SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTİRKEN, MAĞDUR KADIN ŞİKAYETİNİN DEVAM ETTİĞİNİ VE SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ.