Antalya'ya 105 milyon avroluk yatırımla GFC projesi imzalandı

GFC proje imza töreni COP31 çerçevesinde düzenlendi

COP31 kapsamında gerçekleştirilen imza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere ilgili kurum temsilcileri katıldı. Proje, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası aracılığıyla yürütülecek ve Türkiye'deki belediyelerin sürdürülebilir şehir hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Antalya için öngörülen yatırımlar:

ASAT Genel Müdürlüğü aracılığıyla Antalya'ya toplam 105 milyon avro tutarında iki ana yatırım planlandı. Bunlardan ilki, Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde yürütülecek olan ve bütçesi 60 milyon avro olarak belirlenen 'Enerji Verimliliği ve Su Yeniden Kullanımının Artırılmasına Yönelik Entegre Sürdürülebilirlik Projesi'. Bu projeyle atıksu arıtma süreçlerinde enerji tüketiminin düşürülmesi ve arıtılmış suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. İkinci yatırım ise 45 milyon avro bütçeli Döşemealtı İlçesi Atıksu Şebekesi İnşaatı Projesi olup, Döşemealtı'nın atıksu toplama altyapısının modernize edilmesini sağlayacak.

Yatırımların beklenen etkileri:

Başkan Vekili Özdemir, yapılacak çalışmaların yalnızca altyapı iyileştirmesi olmadığını; aynı zamanda su güvenliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Özdemir, GFC Projesi kapsamındaki adımların COP31'in gündemindeki iklim dirençli şehirler ve düşük karbonlu kentleşme hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü belirtti ve projenin Antalya'nın çevresel sürdürülebilirliğine katkı sunacağını vurguladı.

COP31 alanındaki temaslar ve yerel katılım:

İmza töreninin ardından Başkan Vekili Özdemir, COP31 alanındaki stantları ziyaret etti. Ziyaretler arasında, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin öncülüğünde tasarlanan Antalya Pavilyonu da yer aldı. Pavilyon, caretta carettalardan ilham alınarak tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edildi ve güneş enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlandı. Özdemir ayrıca diğer şehirlerin belediye stantlarını gezdi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda düzenlenen panellere katılan konuşmacılarla bir araya geldi.

Projenin finansmanında ve uygulama sürecinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Bankası, İller Bankası ile ilgili kurumlara teşekkür eden Özdemir, imzalanacak sözleşmelerin Antalya ve ülke açısından hayırlı olmasını diledi. Uygulamaya konacak altyapı ve verimlilik yatırımlarının, kent hizmetlerinin kalitesini artırmasının yanı sıra uzun vadede maliyet azaltımı ve çevresel fayda sağlaması bekleniyor.

GFC Projesi, Antalya ve Konya başta olmak üzere katılımcı belediyelerin düşük karbonlu büyüme, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kentsel altyapının iklim etkilerine dayanıklı hale getirilmesi hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlandı. Bu çerçevede planlanan atıksu arıtma, yeniden kullanım uygulamaları ve altyapı güçlendirme çalışmaları, yerel yönetimlerin iklim eylemlerini somut yatırımlara dönüştürme adımı olarak öne çıkıyor.

DÜNYA BANKASI FİNANSMANI VE İLLER BANKASI ARACILIĞIYLA HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE KAPSAMINDA, ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA'YA TOPLAM 105 MİLYON AVROLUK İKİ ÖNEMLİ YATIRIM KAZANDIRACAK.