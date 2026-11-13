Lodosun ardından İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul’da cumartesi başlayıp pazar sabahına kadar sürecek yağış uyarısı

İstanbul’da dünden beri etkili olan ve bugün şiddetini artıran lodosun ardından, kent için yeni bir meteorolojik uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği açıklamasında, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışın zamanlaması ve şiddeti:

Valilik açıklamasına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerinde; İstanbul’da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu yağışların pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olacağı bildirildi.

Beklenen olumsuzluklar ve uyarılar:

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulandı. Bu tür şartların özellikle düşük kotlu bölgeler, dere yatakları ve açık alanlarda riski artırdığı hatırlatıldı.

Valilik, yetkililerin ve meteorolojik kurumların uyarılarını takip edilmesi ve gerektiğinde gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Vatandaşlardan olası su baskınları ve ani taşkınlara karşı dikkatli olmaları, ulaşım ve dış mekan planlarını yağış ihtimaline göre gözden geçirmeleri istendi.

İSTANBUL'DA DÜNDEN BERİ ETKİLİ OLAN VE BUGÜN DE ŞİDDETİNİ ARTIRAN LODOSUN ARDINDAN YARIN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI.