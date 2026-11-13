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Arkeolojik değerlere müdahale iddiası: Homeros mevkiinde 9 gözaltı

İzmir Bornova'da Homeros mevkiinde izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı; yer altı görüntüleme cihazı, hilti ve kazıcı aletler ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arkeolojik değerlere müdahale iddiası: Homeros mevkiinde 9 gözaltı

Baskın ve gözaltılar:

İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik güçlerinin aldığı bir ihbar üzerine Kayadibi Mahallesi Homeros mevkiinde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen dokuz şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınanlar, M.A., İ.G., R.Z., S.E., E.K., M.Y.S., M.A.K., E.G. ve A.K. olarak kayda geçti.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör ile birlikte kazma ve kürek gibi çeşitli kazıcı aletler ele geçirildi. Bulunan ekipman, kazının teknik donanımla yapıldığını gösteriyor.

Yasal süreç ve soruşturma:

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve delil değerlendirmesi yetkili birimlerce devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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