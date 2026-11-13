Çatı katında ölü bulunan kişiyle ilgili Çaycuma'da bir şüpheli tutuklandı

Çaycuma'da çatı katında bulunan ölüm

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'dan bu yana kayıp olan Atakan Enes Çarşanba (30), savcılık talimatıyla evinde yapılan aramada çatı katında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde hayatını kaybettiği belirlendi.

arama ve olay yeri incelemesi:

Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine çatı katına ulaşan ekipler, Çarşanba'nın cansız bedenini tespit etti. İlk incelemelerde yanında yasaklı madde bulunduğu bildirildi. Olay, savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatılmasına yol açtı.

gözaltılar, adliye süreci ve tutuklama:

Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında Çarşanba'nın arkadaşları olduğu belirtilen S.U., S.D., M.B. ve Yiğitcan K. isimli dört kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi; savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yiğitcan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, olayın ayrıntılarının tespiti ve sorumluların belirlenmesi amacıyla devam ediyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE 11 GÜN BOYUNCA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN VE EVİNİN ÇATI KATINDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN 30 YAŞINDAKİ ATAKAN ENES ÇARŞANBA’NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.