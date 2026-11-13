Muş'ta yürütülen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş'ta aranan kişi yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Soruşturmayı yürüten birimler, aranan kişilerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik sistematik takip gerçekleştirdi.

suçlama ve ceza bilgisi:

İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

gözaltı işlemleri ve teslim:

Yakalanan şahıs, Muş Emniyeti tarafından adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi. yetkililer, şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arama-tespit faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

MUŞ’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.