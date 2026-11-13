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Seyhan'da uygunsuz koşullarda saklanan etler imha edilip işyeri mühürlendi

Adana Seyhan'da yapılan ortak denetimde Kasaplar Çarşısı'ndaki bir işletmede uygunsuz muhafaza tespit edildi; etler imha edildi, işyeri mühürlendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Seyhan'da uygunsuz koşullarda saklanan etler imha edilip işyeri mühürlendi

denetimde tespit edilenler:

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Kasaplar Çarşısı'nda gerçekleştirilen koordineli kontrollerde, bir işletmede et ürünlerinin uygunsuz şartlarda muhafaza edildiği belirlendi. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle yürütülen denetimde, halk sağlığını riske atabilecek ürünlere el konuldu.

alınan önlemler:

Denetim sonucu risk taşıdığı değerlendirilen et ürünleri yetkililer tarafından tespit edilip imha edildi. İşletme ise gerekli idari işlem uygulanarak mühürlenip faaliyetten men edildi. Uygulama, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla gerçekleştirildi.

yetkili açıklaması ve denetim kararlılığı:

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Belediyenin açıklamasında, halk sağlığını tehdit eden olumsuzluklara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonun devam edeceği ifade edildi.

SEYHAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EMNİYET VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİYLE BİRLİKTE...

SEYHAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EMNİYET VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİYLE BİRLİKTE KASAPLAR ÇARŞISI’NDA BİR İŞLETMEYE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. UYGUNSUZ KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLDİĞİ BELİRLENEN ET ÜRÜNLERİ İMHA EDİLİRKEN, İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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