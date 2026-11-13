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Uluslararası aranan 116 suçtan iade edilen Sercan Sayal tutuklandı

Yunanistan’dan iade edilen ve 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uluslararası aranan 116 suçtan iade edilen Sercan Sayal tutuklandı

Operasyon ve iade süreci:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma başta olmak üzere toplam 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalanmış, iade edilerek Türkiye'ye getirilmiştir.

Sayal, Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan'dan transfer edilerek dün saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapmış, ardından İzmir'e sevk edilmiştir. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda işlemleri tamamlanan Sayal, adliyeye gönderilmiştir.

Mahkeme süreci ve tutuklama:

Çıkarıldığı mahkeme tarafından yargı işlemlerinin ardından Sercan Sayal tutuklanma kararıyla cezaevine gönderilmiştir.

YUNANİSTAN&#039;DA YAKALANIP TÜRKİYE&#039;YE GETİRİLEN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL...

YUNANİSTAN'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLEN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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