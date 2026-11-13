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Ankara'dan Sarp'a: hızlı tren hattı Karadeniz'i sınır kapısına bağlayacak

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, UFEST'te Ankara-Samsun hızlı tren hattının yapımının sürdüğünü ve hattın Sarp'a uzatılacağını söyledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:57

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EDİTÖR: İrem Özkan

Ankara'dan Sarp'a: hızlı tren hattı Karadeniz'i sınır kapısına bağlayacak

Ankara'dan Sarp'a: hızlı tren hattı Karadeniz'i sınır kapısına bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST) kapsamında öğrencilerle buluştu. Festival, 12-13 Kasım tarihlerinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Boyraz, okul ziyaretinde önce OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile görüşüp ardından festival alanındaki stantları gezerek kurumların projeleri hakkında bilgi aldı.

hattın uzatılması ve demir yolu vizyonu:

Konferansta Boyraz, Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına ve yerli teknoloji hamlelerine vurgu yaptı. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli'ni ülkenin önemli başarıları arasında sayan Boyraz, yerli üretim trenlerin saatte 225 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı. Ayrıca Türkiye'nin uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna değinen Boyraz, Ankara-Samsun hızlı tren hattının inşaatının sürdüğünü ve demir yolu ağının ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı'na dek uzatılacağını açıkladı.

gençlere yöneltilen çağrı ve etkinlik ayrıntıları:

Boyraz, genç mühendislerin yerli tren tasarım ve üretim süreçlerinde yer aldığını belirterek, büyük projelerin gelecekte bugünün öğrencilerine devredileceğini söyledi. Öğrencileri Çamlıca Kulesi, Sakarya'daki TÜRASAŞ fabrikası ve TUSAŞ tesislerine teknik gezilere davet eden Boyraz, gençlerle iletişimi önemseyerek cep telefonu numarasını da paylaştı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın program açılışında, ulaşım yatırımlarının üretim, istihdam, turizm ve sanayiye katkılarına dikkat çekti. Aydın, Ankara-Samsun hızlı tren projesinin Karadeniz'i Akdeniz'e bağlamaya yönelik lojistik bir perspektif sunduğunu ve Samsun Limanı ile Mersin Limanı entegrasyonunun bölge için önem taşıdığını vurguladı.

Festival kapsamında Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" çerçevesinde OMÜ'de 11 kurum tek çatı altında yer aldı. Ziyaretçiler kurulan simülatörleri ve etkileşimli deneyim alanlarını test edip kurum yetkililerinden kariyer olanakları hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı buldu. UFEST kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen 70'in üzerinde programdan biri olan etkinliğin kapanışında, salonda kayıtlı katılımcılar arasında yapılan çekilişle 4 öğrenciye Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ) DÜZENLENEN...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ) DÜZENLENEN ULAŞTIRMA FESTİVALİ (UFEST) KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN HATTININ İNŞAATININ SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN BOYRAZ, HATTIN İLERLEYEN SÜREÇTE SARP SINIR KAPISI’NA KADAR UZATILACAĞINI AÇIKLADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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