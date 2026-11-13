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Darende'de dayanışma örneği: Türk Kızılayı kampanyasında 60 ünite kan toplandı

Darende'de Türk Kızılayı'nın mobil ekipleriyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar destek verdi; gün içinde toplam 60 ünite kan toplandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Darende'de dayanışma örneği: Türk Kızılayı kampanyasında 60 ünite kan toplandı

Darende’de kan bağışı kampanyası:

Malatya'nın Darende ilçesinde Türk Kızılayı Malatya Kan Bağışı Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe merkezinin farklı noktalarında konuşlandırılan mobil kan bağışı tırları ve ekipleri, bağışçılarla gün boyu hizmet verdi. Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte toplam 60 ünite kan bağışı alındı.

Kampanyanın organizasyonu ve katılım:

Kampanya, mobil ekiplerin sahada aktif rol almasıyla yürütüldü; ekipler ilçe merkezinde belirlenen noktalarda bağış kabul etti. Yerel katılımın yüksek olması dikkat çekti ve bağışçılar bağış sürecinin düzenli ve güvenli şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Organizasyon, Malatya Kan Bağışı Merkezi'nin lojistik desteğiyle planlandı.

Toplumsal etkisi ve sürdürülebilir çağrı:

Alınan kan bağışları acil ve rutin hasta ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynuyor. Yerel destek, bağış farkındalığını artırırken toplum dayanışmasının da somut bir göstergesi oldu. Yetkililer düzenli bağışın önemine vurgu yaparak vatandaşları benzer kampanyalara katılmaya davet etti.

DARENDE’DE KAN BAĞIŞINA VATANDAŞLARDAN YOĞUN DESTEK

DARENDE’DE KAN BAĞIŞINA VATANDAŞLARDAN YOĞUN DESTEK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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