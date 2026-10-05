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Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Orhangazi'de fabrikada çatıdan düşen 28 yaşındaki Yıldıray Denizci, hastanede yaşamını yitirdi; Yeniköy Mahallesi'nde ikindi vaktinde gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Orhangazi'de çalışan işçi çatıda düştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Yıldıray Denizci yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgilere göre, elektrik bakım atölyesinde görevli olan Denizci, bir işlem için çıktığı çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç önce Orhangazi Devlet Hastanesine ardından daha ileri müdahale için Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Denizci kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve yakınların tepkisi:

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenaze Orhangazi'ye getirildi. Yeniköy Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Denizci'nin ailesi ve sevenleri törende gözyaşlarına boğuldu.

28 yaşındaki Yıldıray Denizci gözyaşları ile uğurlandı

28 yaşındaki Yıldıray Denizci gözyaşları ile uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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