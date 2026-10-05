Bolu'da cadde üzerinde çarpışma: 14 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Bolu'da elektrikli bisiklet ve cipin çarpışması

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde, elektrikli bisiklet ile cipin çarpışması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayda, elektrikli bisikleti kullanan 14 yaşındaki B.F. ile cip sürücüsü M.S. ve cip plakası 14 ADY 669 basına bildirilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, B.F.'nin kullandığı elektrikli bisiklet karşıya geçtiği sırada M.S. idaresindeki cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen B.F. yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik ve delil çalışması yürüttü. Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti için ifadelerin alınacağını bildirdi.

Olay, bölgedeki trafik güvenliği ve özellikle elektrikli bisiklet kullanımına ilişkin sorularını yeniden gündeme getirdi; yetkililerin incelemeleri tamamlandıkça daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

BOLU’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.