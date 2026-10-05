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Denizli ticaret odasında istikrar: Uğur Erdoğan yeniden başkan

Denizli Ticaret Odası seçimlerinde mevcut başkan Uğur Erdoğan, 30 meslek komitesinden 21'ini kazanarak yeniden seçildi; seçimler yoğun katılımla tamamlandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Elif Demir

Denizli ticaret odasında istikrar: Uğur Erdoğan yeniden başkan

Denizli ticaret odasında seçim sonucu

Denizli iş dünyasının yakından izlediği Denizli Ticaret Odası seçimleri, sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemlerinin ardından saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasını takiben yürütülen sayım süreci, yoğun katılımla gerçekleşti.

seçim süreci ve oy dağılımı:

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile başkan adayı Faik Müftüler arasındaki yarışta sandıklar, genel eğilimin istikrar yönünde olduğunu gösterdi. Toplam 30 meslek komitesinden 21'inde zaferi elde eden Erdoğan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi; Müftüler ise 9 komitede öne geçti.

iş dünyası için ne anlama geliyor:

Seçim sonucu, ildeki ticaret çevrelerinde süreklilik ve deneyim vurgusunu öne çıkardı. Yeniden göreve gelen yönetimin, mevcut projeleri sürdürme ve iş dünyasının beklentilerine cevap verme yönünde bir mesaj verdiği değerlendiriliyor. Yeni dönemde atılacak adımlar ve öncelikler, Denizli iş dünyasının yakından takip edeceği unsurlar olacak.

UĞUR ERDOĞAN

UĞUR ERDOĞAN

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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