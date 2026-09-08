Çatıya atılan izmarit şüphesi: Kayseri'de inşaat halindeki villada yangın söndürüldü

Çatı yangını kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Eğribucak Mahallesi Şahlan Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu alevler büyümeden söndürüldü.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, inşaatın çıtasındaki izolasyon ve üst yapı malzemelerinin bulunduğu bölümde başladı. Ekipler müdahale sırasında çevre güvenliğini sağlayarak söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdı; yangının yayılmasının önlenmesi için hızlı karar ve uygulama önplandaydı.

şüphe edilen neden ve soruşturma:

İlk değerlendirmelerde, yangının çıkış nedeninin çatıya atılan bir izmarit olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve yangının kesin nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İNŞAAT HALİNDEKİ BİR VİLLANIN ÇATI KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.