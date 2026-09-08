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Sungurlu'da arkadaş kavgası bıçakla sonuçlandı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; M.A. bıçaklandı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve S.Ö. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 01:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sungurlu'da arkadaş kavgası bıçakla sonuçlandı: 1 yaralı

Sungurlu'da bıçaklı saldırı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve M.A. bıçaklanarak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında henüz öğrenilemeyen sebeple başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı M.A. daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı ve kavgaya ilişkin delil ve ifadeleri topluyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nedenine ilişkin detayların yürütülecek inceleme sonrası netleşeceğini bildirdi.

ÇORUM&#039;UN SUNGURLU İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ...

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI. OLAYIN ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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