Niğde merkezde park halindeki araç alevlere teslim oldu

niğde'de park halindeki araçta yangın
Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dere Sokak'ta park halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.
olayın gelişimi:
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
müdahale ve soruşturma:
Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
NİĞDE’DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI
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