Dolar 48,4232 -0,01%
Euro 56,2552 +0,01%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,35 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Niğde merkezde park halindeki araç alevlere teslim oldu

Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dere Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 00:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde merkezde park halindeki araç alevlere teslim oldu

niğde'de park halindeki araçta yangın

Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dere Sokak'ta park halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

olayın gelişimi:

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

NİĞDE’DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

NİĞDE’DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Millet bahçesindeki kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüph...
images

Kayseri'de otobüste yakalanan 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla iki kişi tutuklandı
images

Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında
images

Kızyusuflu'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göztepe kalecisi Gugeshashvili: mücadelem sorgulanamaz

Kayseri'de otobüste yakalanan 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla iki kişi tutuklandı

Mardin 1969'da birlik ve üç puan sevinci

Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi