Aksu yangını fabrikaların etrafını sardı, vinçler suyla müdahale etti

Aksu'da yangın kontrol çabaları:

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yeşilkaraman Mahallesi'ne ulaştı. Alevlerin yoğunluğu ve rüzgârın sürüklediği yanıcı maddeler nedeniyle zaman zaman yeni spot yangınlar oluştu; bu durum müdahaleyi zorlaştırdı ve çalışmaları zamanla yarış haline getirdi.

Müdahale kaynakları ve çalışma kapsamı:

İlk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale başlatıldı. Havanın kararmasıyla operasyon geceye taşındı ve 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile çalışmalar sürdürüldü. İtfaiye ekipleri, TOMA'lar ve bölge sakinleri de söndürme çabalarına destek verdi. Ekiplerin karşılaştığı en önemli güçlüklerden biri, şiddetli poyraz nedeniyle alevlerin hızla yayılması oldu.

Fabrika çevresinde alınan önlemler:

Yangının tehdit ettiği beton fabrikası çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem söndürme hem de korunma hattı oluşturdu; yerleşim ve tesislerin etrafı çembere alındı. Özellikle fabrikanın yakınında alevlerin aniden yükselmesi üzerine vinçler, su tutturularak yangının doğrudan tesislere sıçramasını önlemeye çalıştı. Bu uygulama, alevlere doğrudan müdahale imkânı vermese de tesisin etrafında yerel bir koruma sağladı.

Yangını endişeyle izleyen bölge sakinleri de dikkati elden bırakmıyor. Aksu Macun Mahallesi'nden Ali Görderen, "İnşallah kesilir. Ciğerlerimiz yanıyor. Zaten burası kaldı. Bizim oralar bitti yani. Karaöz’den başladı. Gündüz görmüştüm, şimdi buraya geldi" dedi.

AKSU'DAKİ ORMAN YANGINI FABRİKALARI TEHDİT ETTİ: VİNÇLER DE DEVREYE GİRDİ