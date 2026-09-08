Kadirli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Burhan Camuzemen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, Kadirli-Andırın karayolu Taputepesi mevkii Çamlıca Camii civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Burhan Camuzemen idaresindeki motosiklet ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Camuzemen yola savruldu ve ağır şekilde yaralandı.

ilk müdahale ve taşıma:

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye kalp masajı yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

soruşturma başladı:

Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve kusur durumunun belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki incelemeler değerlendiriliyor.

OSMANİYE’DE MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ