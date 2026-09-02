Dolar 48,2947 +0,05%
Euro 55,9274 -0,02%
Bist 13.916,62 -2,20%
Altın Gram 6.764,53 -0,91%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 95,04 +0,41%
--°

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı

Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında yapılan toplantıda, yeni dönemde öğrencilerin güvenliği, okul çevresi tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon planlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısı:

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında düzenlenen Eylül ayı okul güvenliği toplantısında yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin güvenlik önlemleri ele alındı. Toplantıya ilgili daire amirleri katıldı ve öğrencilerin hayatın her aşamasında güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmelerine yönelik yaklaşım benimsendi.

alınacak tedbirler:

Görüşmelerde, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin korunmasının artırılmasına yönelik tedbirler değerlendirildi. Eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamı, okul yönetimleriyle iş birliği yapılarak planlandı. Toplantıda ayrıca bilgilendirme faaliyetleri, denetimlerin etkinleştirilmesi ve ihtiyaç halinde hızlı müdahale mekanizmalarının işletilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

kurumlar arası koordinasyon:

Yetkililer, eğitim-öğretim yılının güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Toplantı sonunda planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi ve düzenli değerlendirme yapılması kararlaştırıldı; izleme ve iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

ÇAVDARHİSAR’DA EYLÜL AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇAVDARHİSAR’DA EYLÜL AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi
images

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı
images

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldı...
images

Bursa'da fabrika bahçesindeki palet yangını kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı