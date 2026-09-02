Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısı:

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında düzenlenen Eylül ayı okul güvenliği toplantısında yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin güvenlik önlemleri ele alındı. Toplantıya ilgili daire amirleri katıldı ve öğrencilerin hayatın her aşamasında güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmelerine yönelik yaklaşım benimsendi.

alınacak tedbirler:

Görüşmelerde, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin korunmasının artırılmasına yönelik tedbirler değerlendirildi. Eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamı, okul yönetimleriyle iş birliği yapılarak planlandı. Toplantıda ayrıca bilgilendirme faaliyetleri, denetimlerin etkinleştirilmesi ve ihtiyaç halinde hızlı müdahale mekanizmalarının işletilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

kurumlar arası koordinasyon:

Yetkililer, eğitim-öğretim yılının güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Toplantı sonunda planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi ve düzenli değerlendirme yapılması kararlaştırıldı; izleme ve iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

ÇAVDARHİSAR’DA EYLÜL AYI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ