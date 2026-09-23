Çavdarhisar'da teleskopla gökyüzü keşfi

Gökyüzü merakı ilçede somutlaştı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleşen gökyüzü gözlem etkinliği, farklı yaş gruplarından katılımcılara astronominin temel deneyimini yaşattı. Etkinliğe Kaymakam Sevde Nur Mantı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, ilgili daire amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı. Organizasyon, astronom eşliğinde yapılan uygulamalı gözlemlerle gökyüzünün dikkat çekici cisimlerini yakından görme imkânı sundu.

Çocuklara yönelik uygulamalı inceleme:

Etkinlik boyunca katılımcılar, teleskop aracılığıyla özellikle Ay ve Satürn'ü izledi. Ay’ın krater ve yüzey detayları, Satürn’ün halka yapısı teleskop görüntüleriyle öne çıktı; bu görüntüler çocukların merakını tetikledi ve temel astronomi kavramlarının yaşanarak öğrenilmesini sağladı. Astronomlar, gözlemler sırasında soruları yanıtlayarak gözlemin eğitim boyutunu güçlendirdi.

Toplumsal ve eğitsel etkiler:

Katılımcılar, teleskopla yapılan gözlemler sayesinde gökyüzüne bakışlarını genişletti ve astronomiye yönelik ilgilerinin arttığı gözlemlendi. Etkinliğin, çocukların bilimsel merakını beslemesi ve yerel ölçekte bilime erişimi kolaylaştırması amaçlandı. Yerel idarecilerin ve kurum temsilcilerinin desteğiyle düzenlenen etkinlik, gökyüzünü keşfetmeye yönelik benzer faaliyetlerin teşviki açısından örnek niteliği taşıdı.

ÇAVDARHİSAR'DA GÖKYÜZÜ TELESKOPLA KEŞFEDİLDİ: AY VE SATÜRN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ