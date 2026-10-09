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Çay Barajı'nda sürdürülebilir balıkçılık için sıkı denetim

Çay Barajı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde kaçak avcılığı önlemek için denetim yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Çay Barajı'nda sürdürülebilir balıkçılık için sıkı denetim

Çay Barajı'nda sürdürülebilir balıkçılık için sıkı denetim

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Çay Barajı'nda kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapıldı.

Denetimin kapsamı:

İncelemelerde, su ürünleri avcılığına ilişkin faaliyetler yerinde değerlendirilerek gerekli tespitler yapıldı. Yapılan işlemler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütüldü.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Denetimlerin amacı su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi olarak belirtildi. Denetim çalışmalarının bölgedeki kaynakları korumaya yönelik olarak devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE BULUNAN ÇAY BARAJI’NDA KAÇAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE BULUNAN ÇAY BARAJI’NDA KAÇAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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