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Ünye sahilinde 10 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş ağına son rötuşlar

Ünye'de ikinci etap çalışmalarıyla bisiklet ve yürüyüş yollarında sona yaklaşılırken, projenin tamamlanmasıyla ilçede toplam 10 kilometrelik yeni güzergâh hizmete girecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Ünye sahilinde 10 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş ağına son rötuşlar

Ünye'de bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde son aşama:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Ünye'de devam eden ikinci etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. İlk etapta 2021 yılında hayata geçirilen 4,5 kilometrelik bisiklet yolunun devamı olarak planlanan ikinci etapla birlikte ilçedeki toplam güzergâh 10 kilometreye ulaşacak.

projenin ikinci etabında yapılan çalışmalar:

İkinci etapta toplam 3 kilometrelik bir güzergâhta asfalt, boyama ve yürüyüş yolu düzenlemeleri yürütülüyor. Bu alanın 1,5 kilometrelik bölümünde asfaltlama işleri tamamlandı. Bazı kesimlerde renkli asfalt uygulamaları tercih edilirken, güzergâh üzerinde baskı beton yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri ve kentsel yaşam alanları oluşturuluyor.

Ayrıca Çamlık Ayanikola mevkiinde yer alan 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunda asfalt kaplama ve boyama çalışmaları tamamlandı. Proje bittiğinde vatandaşlar hem yürüyüş hem de bisiklet kullanımı için yeni, birbirine entegre bir rota elde etmiş olacak.

belediyenin değerlendirmesi:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler saha incelemelerinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Güler, bisiklet yollarının modern şehircilikte önemli bir yer tuttuğunu, bisikletin çevreyi kirletmeyen, ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğunu vurguladı. Başkan Güler, Ünye'deki çalışmalarda son 3 kilometrenin tamamlanmak üzere olduğunu ve boyama işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Ünye'de halkın erişimine açık, güvenli ve konforlu bir güzergâhın hizmete sunulacağını bildiriyor. Ordu genelinde benzer çalışmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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