Çay'da halk günü toplantısında kaymakam Türker talepleri yerinde değerlendirdi

Çay'da kasım ayı halk günü gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde düzenlenen Kasım ayı halk günü toplantısı, Kaymakamlık makamında yapıldı. Toplantıya Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlık etti; ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ve köylerden gelen vatandaşlar görüşlerini iletti.

toplantıda iletilen talepler

Vatandaşlar, köy ve mahallelerden gelen dilek, talep ve şikayetlerini doğrudan iletme imkânı buldu. Kaymakam Türker, iletilen konuları tek tek dinledi ve not aldı; toplantıda öne çıkan başlıklar birebir değerlendirildi.

ilgili kurumlara yönlendirme ve değerlendirme

Toplantı sonrasında Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Türker, 'Kasım ayında halk günü münasebetiyle köylerde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız' şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan vatandaşlar da sorunlarını doğrudan kaymakama iletebilme imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getirip teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE DÜZENLENEN KASIM AYI 'HALK GÜNÜ' TOPLANTISINDA VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEYEN KAYMAKAM HASAN HÜSNÜ TÜRKER, KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUM MÜDÜRLERİNE TALİMAT VERDİ.