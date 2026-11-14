evinin önünde 8 bıçak darbesiyle hayata tutundu: nurseli adaleti bekliyor

Adana'da evinin önünde bıçaklı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da gerçekleşen olayda, Nurseli Sezer (27) evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından ağır şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; genç kadın vücuduna isabet eden 8 bıçak darbesi sonrası yoğun bakımda tedavi gördü.

Saldırı ve ilk müdahale:

İddialara göre şüpheli Ramazan S. (28), mağduru platonik aşk beslediği gerekçesiyle takip etti. Eve geldiğini gördüğü Nurseli'ye önce sarıldığı, ardından yanındaki bıçakla boyun, kafa, akciğer, omuz ve kol bölgelerine olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde bulunan komşu bir doktorun ilk müdahalesi, Nurseli'nin hayatta kalmasında belirleyici oldu.

Genç kadın, 2 gün entübe olmak üzere toplam 10 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Hâlâ tedavileri devam eden Sezer, sağ kolunu tam kullanamadığını ve akciğer fonksiyonlarının tam olarak geri dönmediğini belirtiyor.

Soruşturma, yakalama ve dava süreci:

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Gözaltındaki ifadesinde şüphelinin, mağdura karşılık beklemeden duyduğu hisler nedeniyle bir süre takip ettiğini, sosyal medyadan spor salonunu öğrendiğini ve olay günü bıçakla beklediğini söylediği kaydedildi. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında "tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl hapis cezası talep edildi. Dava, 17 Kasım tarihinde Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Mağdurun beklentisi ve hukuki duruş:

Nurseli Sezer duruşma öncesi yaptığı açıklamada, olay anını izleyemediğini, hâlâ korku hissettiğini ve kararın sadece kendisi için değil, tüm kadınlar için önemli bir emsal teşkil etmesini istediğini dile getirdi. Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum" diyerek adalet talebini yineledi.

Genç kadının avukatı Yelda Yurt Aslan ise müvekkilinin ve kamu vicdanının gerektirdiği şekilde en ağır cezanın talep edildiğine inandıklarını belirtti. Yaklaşan duruşma, kadınlara yönelik şiddet karşısında verilecek cezai mesaja ilişkin önem taşıyor.

NURSELİ SEZER, OLAY ANINI ANLATARAK, "BOYNUMDAN, AKCİĞERİMDEN, KAFAMDAN, OMZUMDAN VE KOLUMDAN YARALANDIM. ÖNCE ENTÜBE OLDUM. AKCİĞERLERİM SÖNDÜ, YOĞUN BAKIM SÜRECİ GEÇİRDİM" DEDİ.