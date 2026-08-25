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Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde piknik yapan iki kardeş denize kapıldı; 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Ö. yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki Ali Kerem Ö. aranıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Çayeli sahilinde dalgaların sürüklediği iki kardeş

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük Taşhane Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle sahilde piknik yapan çocuklar oyun sırasında denize ayaklarını soktu. Bu sırada Karadeniz'in güçlü dalgalarına kapılan Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile Ali Kerem Ö. (10) açığa sürüklendi ve denizde kayboldu.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Aile fertleri ve çevredekilerin feryatları üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçların yaptığı çalışmada 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Ö. denizden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ardından ambulansla Çayeli Devlet Hastanesine sevk edildi; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

arama çalışması ve soruşturma:

10 yaşındaki Ali Kerem Ö. için sahil güvenlik ve ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer arama çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Aile ve çevredekilerin yaşadığı üzüntü olay yerinde dikkat çekti.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE AİLESİYLE PİKNİK YAPTIĞI SIRADA AYAKLARINI DENİZE SOKAN 2 KARDEŞ...

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE AİLESİYLE PİKNİK YAPTIĞI SIRADA AYAKLARINI DENİZE SOKAN 2 KARDEŞ DALGALARA KAPILARAK DENİZDE KAYBOLDU. KARDEŞLERDEN BİRİ DENİZDEN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARTILIRKEN DİĞERİNİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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