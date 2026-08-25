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Karaman'da kontrolsüz kavşakta çarpışma: biri ağır, 2'si çocuk 6 yaralı

Karaman Ereğli kara yolunda kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan araca arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 6 kişi yaralandı, bir sürücünün ayağı koptu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da kontrolsüz kavşakta çarpışma: biri ağır, 2'si çocuk 6 yaralı

Karaman'da kontrolsüz kavşakta çarpışma: biri ağır, 2'si çocuk 6 yaralı

Kazanın, saat 16.30 sıralarında Karaman Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan araca arkadan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ağır maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araç hasarı:

U dönüşü yapan 70 FF 754 plakalı Lada marka otomobili kullanan Salih Ö. (64)'nün manevrası sırasında arkadan gelen 70 AP 455 plakalı Honda çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Lada adeta hurdaya dönerken, Honda trafik levhalarını devirip refüje ters döndü. Olay yerinde araçların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Yaralılar, müdahale ve hastane sevki:

Kazada Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koptu. Diğer araç sürücüsü Ahmet P. (41) ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve ayağı kopan sürücünün durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavi süreçleri ise hastane yetkililerince sürdürülüyor.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yol tek şeride düşürülerek kısa süreliğine trafiğe kapatıldı; araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KARAMAN’DA U DÖNÜŞÜ YAPMAKTA OLAN OTOMOBİLE ARKADAN GELEN BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI. HER İKİ...

KARAMAN’DA U DÖNÜŞÜ YAPMAKTA OLAN OTOMOBİLE ARKADAN GELEN BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI. HER İKİ ARACINDA HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANIRKEN, SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN AYAĞI DİZ KAPAĞINDAN KOPTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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