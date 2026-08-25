Denizli'de 5 müdür yardımcısı 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldi

Denizli'de terfi töreni gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli beş müdür yardımcısı, düzenlenen törenle 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselmenin gururunu yaşadı. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç katıldı.

terfi eden müdürlerin isimleri:

Başarılı hizmetleri ve yürüttükleri görevler neticesinde rütbe yükselmesine layık görülen emniyet müdür yardımcılarının isimleri şöyle açıklandı: Süleyman Erçelik, Ali İhsan Doğan, Raşit Özkan, Ali Ercan Korucu ve Asım Kayacı. Her birine yeni rütbelerini simgeleyen plaketler, tören alanında İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından tek tek takdim edildi.

törendeki mesaj ve teşekkürler:

Tören sonrası konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, terfi eden personele tebriklerini iletti ve emniyet teşkilatına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Sağdıç, yeni rütbeleriyle birlikte üstlenecekleri görev ve sorumlulukların önemine vurgu yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı resmi açıklamada ise, "Kıymetli müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni rütbeleriyle birlikte üstlenecekleri görev ve sorumluluklarında başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklama, terfi alan personelin kurumdaki deneyimi ve hizmetlerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen plaket töreni, emniyet teşkilatında liyakat ve performansın ödüllendirildiği bir uygulama olarak öne çıktı. Görevleri esnasında sorumluluk alan bu yöneticilerin yeni rütbeleriyle birlikte kurum içindeki görev dağılımı ve sorumluluklarının da yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Denizli'deki tören, kurum içinde moral ve motivasyonu artıran bir adım olarak değerlendirildi ve törene katılan yetkililer ile mesai arkadaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

DENİZLİ'DE EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREVLİ 5 MÜDÜR YARDIMCISI, 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE TERFİ ETMENİN GURURUNU YAŞADI.